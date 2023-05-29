رئيس «الحكمة العراقي»: مصر تمثل الشقيقة الكبرى للعالم العربي

قال عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، إن مصر تمثل الشقيقة الكبرى للعالم العربي، مؤكدًا أن التكامل بين القاهرة وبغداد يصب في المصلحة العربية بشكل رئيسي.

وأضاف رئيس تيار الحكمة العراقي، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته الجارية لمصر، اليوم الإثنين، ونقلته «القاهرة الإخبارية»، أن الشراكة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن تمثل ركيزة مهمة للمسار التنموي لبلاده، مؤكدًا انفتاح بغداد على مختلف الشراكات في المنطقة.

دور الأزهر في مكافحة التطرف الفكري والإرهابي

وأشار «الحكيم»، إلى أنه ناقش خلال زيارته، الدور الذي يلعبه الأزهر الشريف على مستوى تعزيز الاعتدال ومكافحة التطرف الفكري والإرهابي، مؤكدًا أنه تم تقديم دعوة لشيخ الأزهر من أجل زيارة العراق.

ولفت إلى أن هناك فهمًا مشتركًا بين كل من مصر والعراق حول أهمية العلاقات التي تجمع البلدين، مشددًا على أن العمل والتنمية يعد المسار الصحيح لضمان الرخاء للشعوب، وأن مؤتمر بغداد مثّل مصدرًا مهمًا للتفاهمات الإقليمية فيما يتعلق بالعمل التنموي.

وذكر رئيس تيار الحكمة أن التجربة المصرية تعد نموذجًا رائدًا على مستوى التنمية والإعمار، لافتًا إلى أنه يمكن للعراق الاستفادة من خبرات الشركات المصرية في هذا المجال.