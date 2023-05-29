رئيس «الحكمة العراقي»: التيار الصدري شريك مهم في العملية السياسية

قال عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، إنّ التيار الصدري يظل شريكًا مهمًا في العملية السياسية، وهناك سياسيين عراقيين نجحوا من خلال عملهم في وضع العراق على المسار التنموي.

جاء ذلك خلال حديث رئيس تيار الحكمة العراقي خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته الجارية لمصر، اليوم الإثنين، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استقبل، أمس رئيس تيار الحكمة العراقي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية المصري، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، إلى جانب أحمد الدليمي، السفير العراقي بالقاهرة، بحسب بيان للمستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية.

وأكد السيسي خلال اللقاء، اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي، مشددًا على أنّ دعم جهود العراق لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم، يأتي في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه، مثمّنًا في هذا الصدد الدور البنّاء للحكيم، للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق.