مدبولي يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له في مطار القاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في مطار القاهرة الدولي، الدكتور محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين، الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والأوقاف والشئون الدينية، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، ورئيس سلطة الطاقة.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الفلسطيني، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف الفلسطيني.

وسيعقد مدبولي وأشتية جلسة مباحثات موسعة، بحضور الوزراء من الجانبين المصري والفلسطيني؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين مصر والسلطة الفلسطينية.