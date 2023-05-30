«الذهب الأصفر» مشروع تخرج بـ«إعلام الأزهر».. فيلم وثائقي عن زراعة القمح

أطلق مجموعة من طلاب إعلام جامعة الأزهر، فيلما وثائقيا عن مشروع تخرجهم، تحت عنوان «الذهب الأصفر»، لبيان أهمية الزراعة ودورها في مختلف الصناعات الغذائية، علاوة على إيضاح الدور المهم للفلاحين في قطاع الزراعة، ومساهمتهم الفعالة في إخراج المحاصيل الزراعية، واستخدامها في شتى نواحي الحياة.

«الذهب الأصفر» مشروع تخرج بـ«إعلام الأزهر»

قرر مجموعة من طلاب إعلام الأزهر قسم إذاعة وتليفزيون، إنتاج فيلما وثائقيا بعنوان «الذهب الأصفر»، لإيصال فكرتهم حول أهمية الزراعة، خاصة القمح، باعتباره وسيلة لا غنى عنها لإنتاج الحبوب الغذائية، التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي شكل على الإطلاق، وحاول الطلاب خلال مشروع تخرجهم، تسليط الضوء ومعرفة كل ما يتعلق بزراعة القمح عن قرب، علاوة على إيضاح دور الدولة في مساندة الفلاحين وتقديم كل أوجه الدعم لهم، لإنتاج محصول يكفي لتخزينه سنويا، واستغلاله بشتى الطرق.

تطلب مشروع التخرج تكاتف الطلاب سويًا، لإخراجه بشكل جيد، إذ اتخذ كل منهم دورًا في الفيلم الوثائقي، فأسندت مهمة التصوير للطالب عبد الرحمن صلاح، بينما كان مساعده عبد الرحمن سيد، وجاء السيناريو بتعاون 3 طلاب، هم: سمير مدحت، أسامة ربيع، محمد يحيى، وأخرج الفيلم الوثائقي الطالب إسلام محمد عبد الحفيظ، وجاء مشروع التخرج تحت إشراف دكتور أبو بكر واكد.