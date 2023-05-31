كيف تبدأ مشروعا مربحا بـ600 جنيه؟.. كلمة السر في «الأرانب والحمام»

كثيرا ما يبحث الشباب عن المشروعات منخفضة التكلفة وسريعة العائد، خصوصا إذا كانت لا تحتاج إلى رأس مال كبير لا يستطيع الشاب في بداية حياته أن يوفره، وكذلك يبحث الشباب عن مشروعات منخفضة المخاطرة.

الدكتور مجدي فؤاد، أستاذ تربية الأرانب والحمام، بمعهد الإنتاج الحيواني، قال إن تكلفة تأسيس مشروع للحمام والأرانب بسيطة للغاية، فيمكن تأسيس مشروع بـ«5 أجواز» حمام بتكلفة 600 جنيه، و9 أرانب في حدود 800 جنيه.

وأوضح «فؤاد»، لـ«الوطن»، أنه يمكن تربية الحمام والأرانب معا في مساحة متر ونصف فقط، ويكون ذلك من خلال نجاح عمل «عشة» صغيرة كبداية، مضيفا أن تربية الحمام معروفة منذ قديم الأزل، وهو مقاوم جدا للأمراض ويمكن تربية الحمام والأرانب معا.

أول عائد بعد 6 أشهر

وتابع: «متر ونصف يمكن فيهم وضع 10 أجواز حمام، ويتم التحويط عليهم ولن تتكلف أكثر من 200 جنيه، ويكون أول عائد بعد 6 أشهر من الحمام، وتنتج الأرانب إنتاجا وفيرا».

وأكد أن الأرانب الصغيرة عمر شهر واحد يمكن أن تنتج بعد 6 أشهر، وتكون دورة رأس المال سريعة للغاية، ويعوضها بسرعة، مشيرا إلى أن حجم العمالة بسيط، ولا يستغرق وقت العمل أي وقت أو مجهود، فـ10 أزواج حمام لا تستغرق أكثر من ربع ساعة يوميا للتنظيف والعناية».

تكلفة الحمام

وأشار إلى أن الحمام قائم بنفسه في كل شيء، فالأم والأب ترعى الصغار حتى وصولهم إلى عمر شهر وبيعهم، أما الأرانب فتكون عبارة عن 8 إناث وذكر واحد، ويكون إنتاجهم في المرة الواحدة من 7 إلى 8 أفراد، ويموت منهم فرد واحد، ويكون الباقون في كامل قوتهم، ويصل وزن الواحد منهم وقت الفطام كيلو إلا ربع.

وأكد أن تكلفة الحمام بسيطة للغاية، ويأكلون نواتج المنزل أو بواقي الأطعمة، وكذلك الأرانب، وكل ذلك يخفض من التكلفة، «الأرانب ممكن نحط لها 70% برسيم حجازي مجفف، مما يخفض سعر العليقة عكس عليقة الدواجن، وهو مشروع مربح جدا للشباب وربة المنزل ومن هم على المعاش ويرغبون في تمضية الوقت، وكل الفئات، ويكفي احتياجات المنزل من البروتين الحيواني، وليس بها أمراض وتربى للأكل، أما الأعداد الكبيرة من الحمام والأرانب فتحتاج إلى برنامج خاص».