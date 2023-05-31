تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. أبرزها زيادة التسهيلات للمخالفين

يترقب الكثير من المواطنين، المناقشات التي تتم داخل مجلس النواب بشأن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء؛ إذ أبدى مجلس النواب استعداداته خلال الجلسات البرلمانية المقبلة لمناقشة مشروع القانون بتعديلات بعض أحكامه وتحديد رسوم التصالح وفقًا لشروط التصالح في القانون الجديد، وتساءل البعض عن أبرز التعديلات الطارئة على مشروع القانون.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

وتسرد الوطن، خلال التقرير التالي، أبرز تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء التي ستتمّ مناقشتها خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب، وذلك وفقا للتعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وهي:

- إعطاء مزيد من التسهيلات أمام المخالفين للتصالح في مخالفات البناء.

- تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية.

- سيتمّ تشكيلها بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز وفقا للاختصاص.

فحص الطلبات والمستندات المقدمة

- تختص هذه اللجان بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها.

- يحق للجنة طلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المقررة في القانون الجديد.