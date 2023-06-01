«الصحة» تطلق مبادرة «اطمن على ابنك» لفحص طلاب المدارس طبيا بالمجان

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، على إطلاق مبادرة للفحص المبكر وعلاج تشوهات العمود الفقري لدى الأطفال بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، رقم (61)، والذي انعقد بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باحترافية وجودة عالمية.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، على إطلاق حملة الكشف الطبي المجاني على طلاب المدارس "اطمن على ابنك" للعام الدراسي 2024/2023 بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه المستهدف من الحملة إجراء الكشوفات على أكثر من 252 ألف طالب بمختلف الفئات العمرية والمراحل الدراسية بالمحافظات الثلاث.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تأتي هذه المبادرات في إطار اهتمام هيئة الرعاية الصحية بالصحة العامة للأطفال والنشء المستقبل القادم للبلاد تماشيًا مع اهتمامات القيادة السياسية وجهود الدولة في إطلاق العديد من المبادرات الصحية الرئاسية كالكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية "السمنة والأنيميا والتقزم"، وعن الأمراض الوراثية، وضعف السمع لدى حديثي الولادة، بهدف الاطمئنان على صحة الأطفال والاكتشاف المبكر للأمراض وعلاجها فورًا من خلال تقديم الخدمة الطبية وإتاحة العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأعلن مجلس إدارة الهيئة، خلال الاجتماع، قرب الانتهاء من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4236 لسنة 2022، والخاص بالموافقة على نقل تبعية 141 منشآة صحية بمحافظات "الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان" من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحل الهيئة محل تلك الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى الانتهاء من عمليات استلام الأصول بـ "الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس"، لافتًا إلى الانتهاء من عمليات نقل الأصول بـ "أسوان" خلال أسبوع من تاريخه، كما وجه السبكي بصرف مكافأة استثنائية للجنة استلام الأصول بالهيئة تقديرًا لجهودهم.

الوصول لأعلى معدلات رضاء منتفعي التأمين الصحي

وناقش مجلس إدارة الهيئة، الاستعانة بنظام متقدم لحساب تكلفة الخدمات الصحية Health insurance cost يعمل بالذكاء الاصطناعي تماشيًا مع التطورات التكنولوجية الراهنة، مما يضمن الإدارة الجيدة لتكاليف الرعاية الصحية ودقة وكفاءة المطالبات.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على اعتماد دليل خدمات التعامل مع الصم والبكم في خدمات الأسنان، كما وافق مجلس الإدارة من حيث المبدأ على توقيع بروتوكول تعاون مع شركة سانوفي للأدوية لإطلاق تطبيق لرعاية مرضى التهاب الجلد التأتبي (الإكزيما)Atopic Dermatitis يعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يساهم في تحسين تجربة المرضى، والوصول لأعلى معدلات رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل عن الخدمة.

تجدر الإشارة، إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية رقم (61)، ضم كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، والمستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.

وشارك عبر تقنية الزووم، الدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ.

وشارك الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور فتحي شمس الدين، المستشار الإعلامي لرئيس الهيئة والمشرف العام على إدارة الإعلام، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمود الشحات، مدير المكتب الفني لمساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتورة مروة موافي، مدير الإدارة الطبية بالإدراة العامة للرعاية الثانوية والثالثية والمشرف العام على أعمال اللجان الطبية والعلاجية برئاسة الهيئة وفروعها.