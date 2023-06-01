عاجل| قرار جديد من المحكمة الرياضية الدولية بشأن قضية كهربا مع الزمالك

كشف مصدر مقرب من اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، عن قرار جديد من المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بشأن قضيته مع نادي الزمالك والذي طالب بإيقاف اللاعب بسبب عدم سداد الغرامة حتى الآن فيما طالب كهربا بمنحه مهلة طويلة من أجل سداد الـ2 مليون و400 ألف دولار.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «محكمة الكاس قررت تأجيل النظر في قضية الزمالك وكهربا إلى أواخر شهر يونيو أو شهر يوليو، بدلاً من الشهر الجاري»، مضيفا أن القضية ستحسم بنسبة كبيرة خلال الشهر المقبل.

الزمالك تقدم بطلب عاجل لإيقاف كهربا

وكان الزمالك تقدم بطلب عاجل للفيفا ومحكمة كاس من أجل إيقاف اللاعب والتسريع في دفع الغرامة من أجل مساعدة النادي في إنهاء بعض الأزمات ومن أهمها رواتب اللاعبين والعمال والتحرك من أجل التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات المقبلة.