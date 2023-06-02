ما تعريف الأضحية في اللغة والشرع؟.. دار الإفتاء تجيب

مع حلول عيد الأضحى المبارك 2023، يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لتقديم الأضحية، كل منهم على حسب مقدرته، ولذلك تستعرض دار الإفتاء المصرية كل المعلومات المتعلقة بالأضحية.

تعريف الأضحية في اللغة

أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، مفهوم الأضحية في اللغة وفي الشرع، قائلة إن الأضحية عرفها اللغويون تعريفين، هما:

تعرف الأضحية في اللغة بأنها الشاة التي تذبح وقت ارتفاع النهار والوقت الذي يليه، بينما ثاني التعريفات للأضحية أنها الشاة التي تذبح يوم الأضحى.

تعريف الأضحية في الشرع

أما تعريف الأضحية في الشرع عند اصطلاح الفقهاء، أوضحت دار الإفتاء، أنها ما يذبح من النعم بشرائط مخصوصة؛ تقربا إلى الله تعالى من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق بشرائط مخصوصة.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه عند ذبح الأضحية يُسن للمضحي أن يدعو عند الذبح بهذا الدعاء: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، كما ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح».