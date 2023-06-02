قناة القاهرة الإخبارية: بايدن يلقي خطابا اليوم بشأن سقف الدين

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعد باعتماد قانون سقف الدين بأسرع وقت ممكن، ويعتبر موافقة النواب والشيوخ مكسبا كبيرا للاقتصاد الأمريكي.

ونقلت القاهرة الإخبارية عن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيقدم خطابا اليوم بشأن اتفاق الميزانية وسقف الدين.

وأعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية أن قانون سقف الدين يحمي القيادة المالية وأنهم يركزوا على تنفيذ أجندة بايدن الاقتصادية.