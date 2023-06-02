قناة القاهرة الإخبارية: بايدن يلقي خطابا اليوم بشأن سقف الدين
كتب:
أحمد حامد دياب
07:10 ص | الجمعة 02 يونيو 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن
أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعد باعتماد قانون سقف الدين بأسرع وقت ممكن، ويعتبر موافقة النواب والشيوخ مكسبا كبيرا للاقتصاد الأمريكي.
ونقلت القاهرة الإخبارية عن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيقدم خطابا اليوم بشأن اتفاق الميزانية وسقف الدين.
وأعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية أن قانون سقف الدين يحمي القيادة المالية وأنهم يركزوا على تنفيذ أجندة بايدن الاقتصادية.