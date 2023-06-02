الكويت: تجديد إقامة المعلمين الوافدين من خلال موقع وزارة التربية

قال أسامة السلطان، وكيل وزارة التربية بالإنابة في الكويت إنه من المقرر تسجيل تجديد إقامة المعلمين في الكويت والوافدين، وخدمات المجلس الطبي وإفادات تخفيف العمل للعاملين في الإدارات المدرسية من خلال موقع وزارة التربية الكويتية، بقسم الخدمات الإلكترونية ومنصة الخدمات الإدارية، وذلك مع استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، وذلك من خلال بيان أصدرته الوزارة.

خدمات إضافية إلى تجديد إقامة المعلمين في الكويت

وأضاف في بيان، أنه علاوة على إجراءات تجديد إقامة المعلمين في الكويت، سيتم تقديم عدد من الخدمات، تشمل تسجيل طلبات النقل، سواء نقل داخلي او خارجي، خلال الفترة من 2 يناير حتى 31 مارس من كل عام دراسي، مع تسجيل تظلمات لاختبار الوظائف الإشرافية التعليمية، كما سيتم تسجيل تظلمات خاصة بالمقابلة الشخصية للوظائف الإشرافية التعليمية، وكذلك الاستعلام عن ترتيب الوظائف الإشرافية التعليمية، وتسجيل تظلمات الأعمال الممتازة، كما يمكن الاستعلام عن البدلات والترقيات والعلاوات الاجتماعية، وتسجيل البعثات والإجازات الدراسية، وتجديد الإقامة للوافدين، وخدمات المجلس الطبي وتخفيف العمل.

بروتوكول تعاون بين وزارة التربية الكويتية وجمعية المعلمين

من جهة أخرى، أشار السلطان إلى أن هناك بروتوكول تعاون بين وزارة التربية الكويتية وجمعية المعلمين الكويتية، ويهدف البروتوكول إلى التعاون في تدريب المعلمين والإداريين والعاملين في وزارة التربية من خلال برنامج مشترك، كما اكد على أن الشراكة بين الوزارة والجمعية قوية ومتينة، ومن جانبه، أوضح حمد الهولي، رئيس جمعية المعلمين في الكويت، أن هذه الاتفاقية تعكس الإيجابيات التي يتميز بها مبدأ الشراكات، والذي يعد لأحد الركائز الأساسية في الخطة التنموية للكويت