الفاو تحذر من ظاهرة مناخية هذا الصيف.. «النينيو» تؤثر على إمدادات الغذاء

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» من تأثيرات سلبية خطيرة لظاهرة «النينيو»، وهي ظاهرة مناخية من المتوقع حدوثها هذا العام خلال فصل الصيف، وتؤدي إلى حدوث موجات من الجفاف في العديد من البلدان، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشكلة نقص الغذاء في مناطق مختلفة من العالم.

النينيو تؤثر بشدة على حالة الطقس عالمياً

وأكد تقرير لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن ظاهرة النينيو تُعد واحدة من الظواهر المناخية التي تحدث في منطقة المحيط الهادي، وتتسبب في انتقال المياه الدافئة من الجهة الغربية للجزء الشرقي الاستوائي، باتجاه سواحل أمريكا الجنوبية، على طول خط الاستواء، وتؤثر بشدة على حالة الطقس عالمياً.

أما أسباب ظاهرة النينو فهي تحدث نتيجة لتغيير ضغط الهواء في وقت واحد فوق المحيط الهادي الاستوائي الجنوبي، حيث يتسبب الدفء الذي يحدث للمياه الساحلية في المحيط الهادي الاستوائي الشرقي؛ في حدوث إنخفاض للضغط الجوي فوق المحيط، ومن ثم تندفع الرياح التجارية القوية غربًا عبر المحيط الهادي المداري، في المنطقة الواقعة ما بين مداري الجدي والسرطان.

ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة الأمطار

تابع المركز إلى أن الرياح التجارية تقوم بعد ذلك بدفع المياه السطحية الدافئة نحو غرب المحيط الهادئ في المنطقة الواقعة ما بين قارتي آسيا وأستراليا، ومن ثم تتسبب بارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر تقريبًا عن المستوى الطبيعي، الأمر الذي يؤدي لحركة المياه الدافئة تجاه الغرب حيث ترتفع المياه الباردة تجاه السطح، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى التأثير على المناخ العالمي وزيادة سقوط الأمطار حول جزر إندونيسيا وغينيا الجديدة.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة الفاو قد حذرت في تقرير لها من احتمال ارتفاع لدرجات حرارة الأرض لمعدلات قياسية بحلول شهر سبتمبر، كمظهر آخر من مظاهر تغير المناخ، كما كانت الفترة بين عامي 2015 و2016 قد سميت بفترة «النينيو الأعظم»، لأن تأثيرها زاد وامتد لمناطق عديدة في العالم، بعد ارتفاع شديد لدرجة حرارة المحيط.