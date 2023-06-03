شكري أبو عميرة: الإخوان وجهوا بإيقاف مذيعين ورؤساء تحرير بالتلفزيون المصري

قال شكري أبوعميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إن ثورة 30 يونيو تمثل إرادة الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه نشأ وتربى في مبنى ماسبيرو العريق، وكان مخرجًا لأعمال فنية كبيرة، لم يكن مهتمًا بالإدارة، إلى أن شاءت الأقدار أن يتولى رئاسة القناة الأولى بعد ثورة 2011 مباشرة.

أثر أحداث يناير على التليفزيون المصري

وأضاف أبوعميرة، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز، المذاع على قناة إكسترا نيوز: «كان درس للتليفزيون المصري أننا بعدنا عن المشهد، وكان همي أشيل أثر 25 يناير على التليفزيون المصري الذي أتى بالسلب على العاملين فيه، وفي 2012 أصبحت رئيسًا للتلفزيون المصري خلال حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، وكان همي ألا أكرر ما حدث في 2011».

وأشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق إلى أنه لم يروق للإخوان أن التليفزيون يستضيف شخصيات من المعارضة، وكان لديهم تحفظات على استضافة العديد من الشخصيات.

وأوضح أنه تم إيقاف برنامج حديث المدنية للأستاذ مفيد فوزي في عهد تنظيم الإخوان الإرهابي، بزعم أنه لا يجذب الإعلانات، مردفا: «كلمت مفيد فوزي ليعود لتقديم برنامجه».

برنامج الشاهد للإعلامي محمد الباز

ويعد برنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج الشاهد يوميا على قناة «إكسترا نيوز» بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.