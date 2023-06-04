السيسي يستقبل الرئيس الموريتاني في مطار القاهرة.. بث مباشر كتب: نرمين عفيفي 10:58 ص | الأحد 04 يونيو 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن في مطار القاهرة، الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: نقابة المهندسين: الرئيس السيسي اعتبر توفير الكهرباء قضية أمن قومي مدبولي: السيسي وجه بتكثيف جهود الاستفادة من النقل البحري والموانئ 10 سنوات من العمل الدؤوب في كل المجالات.. كيف واجه الرئيس السيسي التحديات؟ أول ظهور للمصارع أحمد بغدودة: أنا مش هارب.. وبشكر الرئيس السيسي على دعمه السيسي بقلم نرمين عفيفي