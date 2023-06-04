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السيسي يستقبل الرئيس الموريتاني في مطار القاهرة.. بث مباشر

كتب:

نرمين عفيفي
10:58 ص | الأحد 04 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن في مطار القاهرة، الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

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بقلم نرمين عفيفي