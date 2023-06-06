في عيد ميلاد آمال رمزي الـ80.. أبرز محطاتها الفنية خلال مشوار طويل

تحتفل اليوم، الفنانة آمال رمزي بعيد ميلادها الـ80، حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية المهمة خلال مشوارها الفني، ونعرض خلال التقرير التالي، أبرز المحطات في حياتها:

محطات في حياة آمال رمزي

- اسمها الحقيقي «كمالات عباس»، ولدت في الإسكندرية، وحصلت على دبلوم تجارة.

- اختارت آمال لقب رمزي، حبًا في الفنان أحمد رمزي، وذهبت إليه لتأخذ موافقته على ذلك، وبالفعل منحها اسمه، فهي كانت تصفه بالإنسان.

زواج آمال رمزي

- كانت متزوجة من المخرج كمال صلاح الدين، وبدأت حياتها الفنية مع التليفزيون ومسرح الريحاني.

- كانت أول مسرحية لها البيجاما الحمراء، ثم قدمت بعد ذلك مسرحيات «حكاية 3 بنات، وحب ورشوة ودلع، وواحدة بواحدة، ولا كدبة ولا كدبة، والكلامنجية، أنا أجدع منه، والكل يكسب، وعبود عبده عبود، والضيف اللي هوه، والمهر غالي، والطرطور، والزوج أول من يلعب، وإزاى الصحة».

أهم أعمال آمال رمزي

- من أهم أعمالها في التليفزيون قدمت مسلسلات «من الجاني، وهروب، وقافلة زمان، وحارة السقايين، والكهف والوهم والحب، وزمن الحلم الضائع، وشفيقة ومتولي»، والعديدة من الأعمال الدرامية.

- شاركت بأعمال فنية هامة، كان آخرها مسلسل «الكبريت الأحمر» عام 2016، ومسلسل «عيش أحلامك» عام 2018 من بطولة عبدالعزيز مخيون وأحمد السعدني، وريهام حجاج، وداليا مصطفى.