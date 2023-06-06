وفاة «المليجي» وافتتاح كوبري قصر النيل.. أبرز 10 أحداث في 6 يونيو

شهد يوم 6 يونيو العديد من الأحداث المهمة، سياسيا واجتماعيا وفنيا ورياضيا محليا ودوليا، وتستعرض «الوطن»، أهم 10 أحداث شهدها يوم 6 يونيو على مدار الأربعة قرون الأخيرة، منذ القرن التاسع عشر وحتى القرن الحالي الثاني والعشرين.

- 1919: الفنلنديون يقررون إنهاء أكثر من قرنين من السيادة الروسية على بلادهم، بالحصول على الاستقلال التام، بعد الاستقلال الجزئي الذي حصلت عليه في بداية القرن العشرين.

افتتاح كوبري قصر النيل في عهد الخديوي عباس

- 1933: افتتاح كوبري قصر النيل «الخديوي إسماعيل سابقا».

- 2015: نادي برشلونة الإسباني يفوز بدوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على يوفينتوس الإيطالي بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم في برلين.

- 1901: مولد الزعيم الاندونيسي أحمد سوكارنو، رئيس إندونيسيا.

- 1929: مولد الفنانة عزيزة حلمي، ممثلة مصرية، ولدت في الزقازيق في محافظة الشرقية، واشتهرت بتأديتها لدور الأم، وبرزت من خلال علاقتها بالفنانة زينب صدقي، والفنانة فردوس محمد، حيث قدماها للمخرج أحمد بدرخان، الذي أسند إليها دورا في فيلم «قلبي يا أبي» مع محمد فوزي ونور الهدى عام 1947.

- 1934: مولد الملك ألبير الثاني، ملك بلجيكا.

- 1943: مولد الفنانة آمال رمزي، ممثلة مصرية، ولدت في الإسكندرية، حصلت على «دبلوم تجارة»، وهي مطلقة من المخرج كمال صلاح الدين، وبدأت حياتها الفنية بالتليفزيون عام 1960.

- 1941: وفاة لويس شيفروليه، مهندس ومؤسس شركة شيفروليه.

- 1968: وفاة روبرت كينيدي، سيناتور أمريكي، وتولى منصب النائب العام الامريكي، ثم انتخب إلى مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك من يناير 1965، حتى اغتياله في يونيو 1968.

- 1983: وفاة الفنان محمود المليجي، وهو ممثل مصري، نال شهرته في القرن الماضي، كما أنه امتاز بالحضور الجماهيري في تاريخ السينما والتلفزيون المصري بحصيلة تجاوزت 500 عملا فنيا، منها 21 فيلما تم اختيارها في قائمة أفضل 100 فيلم بذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996.