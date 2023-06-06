محطة كهرباء البرلس.. مشروع قومي أضاء الحياة في كفر الشيخ بعد «30 يونيو»

في 30 يونيو 2013 انتصرت الهوية المصرية وأسقط الشعب حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، ومنذ ذلك اللحظة وحتى الآن تشهد الدولة تنفيذ مشروعات قومية كبيرة في قرى مصر بالوجهين القبلي والبحري تخدم الأهالي وتحقق لهم الحياة الكريمة.

محطة كهرباء البرلس العملاقة

وشهدت محافظة كفر الشيخ إنشاء العديد من المشروعات، منها محطة كهرباء البرلس العملاقة، والتي تعد من الإنجازات المهمة في مجال الطاقة الكهربائية، وأكبر محطة لإنتاج الكهرباء بالشرق الأوسط، وتقع على مسافة 16 كيلومترا من ميناء البرلس على مساحة ما يقرب من 250 فدانا بتكلفة 2.2 مليار يورو، وتضخ في الشبكة الموحدة، وتتضمن تشغيل 5 مولدات بالغاز الطبيعي.

فكرة إنشاء المحطة

فكرة إنشاء محطة كهرباء البرلس جاءت في عام 2015 بعد مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي كانت تُعاني منها مصر إبان حكم الإخوان، وجرى وضع حجر الأساس لتنفيذ المحطة يوم 30 سبتمبر عام 2015، وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشار الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، المرحلة الأولى منها عبر الفيديو كونفرانس فى 2 مارس عام 2017 بطاقة إنتاجية 1600 ميجاوات، وجرى تركيب 12 مدلولاً على عدة مراحل، وتم افتتاح المحطة بكامل طاقتها في 24 يوليو 2018.

أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن محطة كهرباء البرلس العملاقة تُعد من أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط والعالم وتقع على بُعد 16 كيلومتر من ميناء البرلس، بشمال الطريق الدولي الساحلي، على مساحة 250 فدانا، لإنتاج 4.8 ألف ميجا وات كهرباء، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.2 مليار يورو.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تنفيذ المحطة خلال 33 شهرًا فقط بدلاً من 7 سنوات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، عن طريق شركة «سيمنز» الألمانية العالمية، لافتا إلى أن مشروع محطة كهرباء البرلس العملاقة وفر 9 آلاف فرصة عمل.

المحطة ساهمت في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي

وقال محمد عبد العظيم، أحد المواطنين في محافظة كفر الشيخ، إنّ محطة كهرباء البرلس من أهم المشروعات التي أُقيمت علي أرض محافظة كفر الشيخ بعد ثورة 30 يونيو، والتي ساهمت في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي كانت مستمرة ويومية خلال فترة حكم الإخوان، وأصبح لمصر فائض من الكهرباء تصدره للدول المجاورة، نظير هذه المحطة.

وأكد حسن سليمان، مهندس، أنّ المحطة أصبحت الآن شريان الحياة لمنطقة البرلس بأكملها بعدما ظلت هذه المنطقة مهملة لسنوات طويلة، لافتا إلى أنّ المحطة طاقة أمل ونور وفخر لكل الشعب المصري، متقدما بخالص الشكر والتقدير إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اهتمامه الكبير بمحافظة كفر الشيخ منذ توليه حكم مصر.