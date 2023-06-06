مؤتمر آبل 2023.. أبرز المنتجات الجديدة وأسعارها

كشفت شركة آبل العالمية، عن منتجات جديدة في مؤتمر آبل 2023 السنوي للمطورين العالميين «WWDC»، وجرى إطلاق بعضها ونشرها لأول مرة، أبرزها، أكثر منتجات الشركة طموحًا، نظارات Vision Pro للواقع الافتراضي المعزز.

في مؤتمر آبل 2023، قدمت الشركة أيضًا أجهزة Mac جديدة بما في ذلك تحديثات البرامج لأجهزة Mac وiPhone وiPad وApple Watch، بما في ذلك مكالمات الفيديو والميزات المتعلقة بالخصوصية، بالإضافة إلى التحديث الذي طال انتظاره لنظام Mac Pro.

رئيس الشركة فى مؤتمر آبل 2023

بدأ الرئيس التنفيذي لشركة Apple Tim Cook، الحدث بتوجيه الشكر لمجتمع المطورين، وتشغيل مقطع فيديو مسجّل مسبقًا، قائلاً: «سيكون يومًا تاريخيًا مع أكبر إعلان على الإطلاق في WWDC هيا بنا».

فيما يلي ملخص لتكاليف المنتج الجديد التي تم الإعلان عنها في مؤتمر Apple:

- جهاز ماك بوك آير مقاس 15 بوصة: 1299 دولارًا أو 1199 دولارًا للمستخدمين في التعليم.

- جهاز ماك بوك آير مقاس 13 بوصة: أعلنت شركة آبل أيضًا أن جهاز ماك بوك آير الأقدم سيبدأ بيعه حاليًا بسعر 1099 دولارًا.

- جهاز ماك برو مع معالج M2 بسعر 6999 دولارًا.

- نظارات فيجن برو للواقع المعزز: 3499 دولارًا، أقرب منافس لها، نظارة ميتا كويست برو، تكلفتها 999 دولارًا.

نظارات فيجن برو

قالت الشركة في مؤتمرها Apple 2023، إن نظارات Vision Pro ستطلق مطلع العام المقبل، بعد أن يتاح للمطورين الوقت لإنشاء تطبيقات تعمل مع النظام.

تقول الشركة، إن نظارات الواقع المعزز الجديدة من Apple تعمل مع مجموعة متنوعة من التطبيقات.

وفقًا لشركة Apple، سيتوفر عدد من تطبيقات iPad وiPhone لتطبيق Vision Pro عند الإطلاق، مثال: يمكن للمستخدم تشغيل Adobe Lightroom وتحرير الصور باستخدام عيونهم وأيديهم فقط.

ستحصل العديد من التطبيقات والألعاب الشائعة من النظام الأساسي على وصول كامل إلى ميزات نظام VisionOS، وكذلك تطبيقات مايكروسوفت ورد وإكسل وتيمز إلى جانب زوم وويبكس.

سيكون لدى فيجن برو متجر تطبيقات جديد تمامًا لتنزيل تلك التطبيقات المصممة خصيصًا لـ VisionOS، بالإضافة إلى تطبيقات آيباد وآيفون المتوافقة.

أدوات جديدة للمراسلات

ستطرحت آبل بعض التغييرات القادمة على نظام iOS 17 في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك مجموعة من الأدوات الجديدة لجعل الاتصال والمراسلات مع الآخرين أكثر تخصيصًا.

سيتلقى نظام iOS 17 الآن «ملصقات» جهات الاتصال، ما يسمح لمستخدمي آيفون بتصميم صورة مخصصة تظهر عندما تتصل بشخص ما أو تتلقى مكالمته.

وتعمل ميزة جديدة تسمى «البريد الصوتي المباشر»، على نسخ رسالة المتصل في الوقت الفعلي، حتى يتمكن المستخدمون من تحديد تجاهلها أو الرد على المكالمة.

بناءً على ميزات الأمان الخاصة بها، ستتيح أداة الموقع المُضمنة الجديدة إمكانية تسجيل الوصول مباشرةً داخل الرسائل.