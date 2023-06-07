نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق: 30 يونيو أنقذت الوطن العربي من الضياع

كشف اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، عن مخطط تنظيم الإخوان الإرهابي لتقسيم مصر خلال فترة حكمه عام 2013، والذي انتهى بثورة الشعب في الـ30 من يونيو.

ثورة 30 يونيو

وقال اللواء فؤاد علام في تصريحات لـ«الوطن»، إن جماعة الإخوان عملت خلال فترة حكمها على ضياع الهوية الوطنية المغروسة بنفوس المصريين من خلال بث أفكارهم المتطرفة بعقول الشباب، والتي كانت تتضمن عدائهم لبلدهم ومؤسساتها وذلك تمهيدا لخلق ميلشيات تكفيرية ظنا منهم بأنها ستنجح في فرض سيطرتها على الشعب.

وتابع نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، «لكن سرعان ما فهم الشعب حيلهم الشيطانية، وقرر التخلص من حكمهم، وبتفجير ثورة الثلاثين من يونيو التي تعد المنقذ الرئيسي والحقيقي للوطن العربي الذي كان من المفترض أن يقسم إلى دويلات عديدة حال سقوط مصر».

إنهاء مخطط التنظيم الإرهابي

وأضاف نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، جماعة الإخوان كانت قد وضعت مصر على أول مخطوطاتها الشيطانية باعتبارها البوابة الكبرى للسيطرة على العالم العربي، لكن عزيمة المصريين وإرادتهم في التغيير استطاعت أن تنهي المخطط الجبان وتخلص البلاد من قبضتهم».