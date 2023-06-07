عمال العاصمة الإدارية: المشروعات القومية وفرت فرص عمل كثيرة لنا

نشرت صفحة «DS PREIVIEWS» عبر موقعها على «يوتيوب»، فيديو عن العاصمة الإدارية الجديدة وآخر الإنجازات والتطورات الموجودة بها، وذلك تحت عنوان «عمالة العاصمة».

وقال أحد العاملين بالعاصمة الإدارية: «الناس اللي بتقول إن العاصمة مالهاش فائدة، تيجي تشوف العامل والمهندس عملوا إيه بها، لولا العاصمة الإدارية كانت بيوت الناس اللي رجعت من العراق وليبيا وغيرهم هتتفتح إزاي!».

بينما قال عامل آخر بالعاصمة، إنه كان يعمل مقاولا حرا بدولة ليبيا، وتعرض للكثير من العقبات سواء الحبس أو الاعتقال من قبل تنظيم داعش وأنصار الشريعة، متابعا: «استطعنا الهروب من ليبيا، وجئت مصر وأنا محبط لأني فقدت وظيفتي، وأول مشروع عملت به هو مستشفى الدفاع الجوي في عبده باشا، ووجدت فرص عمل كثيرة وكويسة أحسن من بره خاصة عندما فتحت المشروعات في العاصمة الإدارية».

كما أشار عامل آخر إلى أنه سافر ليبيا من أجل كسب قوت يومه وبناء مستقبله، وبعد تدهور الحال هناك اضطروا إلى العودة لمصر وكانت النفسية سيئة للغاية إذ لم يتوقع انفتاح البلد بهذا الشكل في المشروعات الكبرى، متابعا أنه شارك في عدد من المشروعات القومية منذ عام 2016 مثل محطات الكهرباء بالبرلس وأبو رواش، ومترو الأنفاق بجسر السويس، فضلا عن العاصمة الإدارية، وحاليا يعمل بمشروع المونوريل.