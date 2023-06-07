12 ذهبية وفضية وبرونزية لأبطال نادي ماريا ببطولة الإسكندرية للكاراتيه

تمكن لاعبي ولاعبات نادي ماريا بالإسكندرية من تحقيق 12 ميدالية فب بطولة الإسكندرية للأشبال في الكاراتيه حيث حصلوا على ميدالية ذهبية وأخرى فضية، و10 ميداليات برونزية ومن المعروف أن بطولة الإسكندرية هي المؤهلة لبطولة الجمهورية للكاراتية.

وأقيمت بطولة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه الرسمية للأشبال تحت 12/11/10 سنة في الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري بالنادي الأوليمبي بالإسكندرية وهى البطولة المؤهلة لبطولة الجمهورية وتصفيات منتخب مصر.

حققنا 12 ميدالية

«اللاعبون يتدربون جيداً ولديهم روح البطولة»، هكذا قال الكابتن إيهاب نصر المدير الفني لفرق الكاراتية بنادي ماريا في الإسكندرية مؤكداً أن اللاعبين يتم تجهيزهم للبطولة بتكثيف التدريبات وهم لديهم الطموح والإصرار على تحقيق الفوز ويستعدون للبطولات جيداً بما لا يمنعهم عن ساعات المذاكرة وخاصة أنهم مازالوا فى مراحل التعليم المختلفة ابتدائي، وإعدادي وشارك في البطولة التي أقيمت بالنادي الأوليمبي 12 لاعب ولاعبة استطاعوا تحقيق 12 ميدالية مختلفة إلى جانب تفوقهم الدراسي.

أبطال البطولة

وقال «نصر» إن اللاعبين حققوا إنجازات بهذا العدد الكبير من المراكز المتقدمة، بعد فوزهم جميعاً ميداليات وتأهلوا لبطولة الجمهورية والمشاركة في تصفيات منتخب مصر للمشاركات الدولية، وتكون فريق نادي ماريا من أحمد وليد وحصل على الميدالية الذهبية وماسيليا النجار، وحصلت على الميدالية الفضية وحصل 10 لاعبين على الميدالية البرونزية وهم :«آدم عبد الحميد وأحمد وائل ويحيى طارق وأحمد خضر وأحمد النجار ومحمود خضر، وجودي إيهاب، و كنزي محمد ومنة كريم وميرولا جمال»، وتولى تدريبهم وتأهيلهم للبطولة كابتن نورهان وحيد، وكابتن حسن علاء الدين، وكابتن محمد الطحاوي وكابتن عمر الجامبو وكابتن كريم سعيد.