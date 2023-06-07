«التعليم العالي»: قبول 10 آلاف طالب عائدين من السودان في الجامعات المصرية

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن مشكلات الطلاب المصريين العائدين من السودان تتمثل في الأوراق الثبوتية، لافتا إلى أن كل طالب عائد من جامعة روسية، أوكرانية أو سودانية، سيتم قبوله بالجامعات المصرية وفق الشروط والضوابط.

قبول أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة

وتابع عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى: «قبلنا أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في الجامعات المصرية للعائدين من الجامعات السودانية والأوكرانية»، منوها بأنه تقدم أيضا 5300 طالب وسيتم قبولهم بشكل إجمالي بعد انطباق الشروط والضوابط عليهم.

ضوابط قبول الطلاب سفر الطالب

وأضاف: «من ضوابط قبول الطلاب سفر الطالب للدولة التي تتواجد فيها حربا أو ما يستدعي التحويل، أما الطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول الجامعات السودانية سيتم تنسيقهم وفق مجموع سنة الحصول على الثانوية العامة».

ولفت المتحدث باسم وزاة التعليم العالي إلى أن مجموع الطالب إذا كان متميزا ففرصته قائمة والدولة ستتبناه.