البرلمان العربي يناقش مكافحة عمل الأطفال في المنطقة السبت المقبل

يعقد البرلمان العربي جلسته العامة الخامسة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث بعد غد السبت، برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

البرلمان العربي يناقش التطورات السياسية والأمنية

وأفاد بيان صادر عن البرلمان العربي، اليوم الخميس، بأنّ الجلسة ستناقش عددًا من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع، وخاصة التطورات السياسية والأمنية وعدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.

كما تناقش الجلسة مشروع تقرير البرلمان العربي السنوي الخامس لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2022، ومشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية لحلول عام 2026، وكذلك مشروع رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي.

وتناقش الجلسة أيضًا مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة العنف الأسري وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022، وبحث تفعيل إنشاء صندوق اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموًا وبحث إمكانية إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي من عدمه.

تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي

كما تناقش الجلسة مشروع القانون العربي الاسترشادي بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي والتحضير لعقد النسخة الثانية من المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.