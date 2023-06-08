رئيس زامبيا: سأستمد العزّة والكرامة من السيسي لقيادة تجمع الكوميسا

وجّه الرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره رئيس الدورة الحالية لتجمع الكوميسا، معربا عن سعادة بلاده باستضافة هذا الحدث المهم لتجمع الكوميسا: «سعيدون بالحضور وبهذا التنظيم الرائع، وتفتخر زامبيا باستضافة هذا الحدث المهم».

وأضاف «هيشيليما»، على هامش مشاركه بلاده في فعاليات قمة الكوميسا المنعقدة في دولة زامبيا، بحضور الرئيس السيسي، الذي تنقله فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه سيستمد من الرئيس السيسي العزّة والكرامة بجهوده المبذولة في المدة التي قضاها كرئيس لقمة الكوميسا، متابعا: «شكرا لك سيادة الرئيس».

وتابع رئيس زامبيا: «سعيدون بتمثيل الجميع المشرف والجهات الرسمية الموجودة لإرسال ممثليهم الرسمين لحضور انطلاق أعمال القمة 22»، مضيفا أنّ بلاده ستبحث تعزيز التعاون ودفع عجلة التنمية من خلال الاستثمار والتجارة، ونعترف بالتقصير تجاه الاستثمار خلال جائحة كورونا، فبعض الأسباب كانت بسبب عدم الاستقرار في المنطقة أو على المستوى الإقليمي.

وأكمل هيشيليما: «علينا أن نقوم بكل شيء ممكن من أجل حرصنا على استقلال وسلامة جميع دول القارة بشكل منفرد، وتحقيق السلام والاستقرار في أنحاء أفريقيا كافة على مستوى جميع المجالات».