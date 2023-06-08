رئيس زامبيا: على أفريقيا مواجهة التحديات كصخرة جامدة

قال رئيس زامبيا، هاكايندي هيشيليما، إنّ بلاده واجهت العديد من المتغيرات والتحديات التي كانت خارج نطاق التحكم بسبب جائحة كورونا، لكن ما نستطيع قوله إن مواطنينا كانوا أقوياء في مواجهة التحديات، وأظهرنا مرونة بالغة.

وأضاف هيشيليما، خلال كلمته في فعاليات قمة الكوميسا المنعقدة في دولة زامبيا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُذاعة على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه يجب على اتحاد الكوميسا توحيد المعاملة والتجارة الإقليمية في قارة أفريقيا واتفاقية المنطقة الحرة الأفريقية، متابعا: «علينا مواجهة التحديات كصخرة جامدة لا تتزحزح، ولدينا البراعة والابتكار والعديد من المبادرات حتى 2036، بخلاف العديد من الإنجازات التي يجب تحقيقها».

وتابع رئيس زامبيا: «نحن كقارة أفريقيا لا ينبغي أن نستمر كمراقبين للموقف، وعلينا ألا نتوقع انتظار الآخرين لاتخاذ قرارات للقارة الأفريقية من خلال التجمع الاقتصادي وتجمع الكوميسا، نحن لدينا المهارة من خلال العلوم التي أكتسبناها من أصل القارة الإفريقية»

وأوضح: «لدينا 583 شخصا من دول الكوميسا يحاولون التطوير حتى من خلال التوزيع الجغرافي وعدد الكيلو مترات التي يقطنها المواطنين، ولدينا العديد من المصادر الطبيعية التي يجب أن نستغلها كقارة أفريقية، ونعرف ذلك ونقدر أهمية تلك المقدرات للعمليات الحيوية كالمياه، فالمياه أحد أهم المصادر الطبيعية التي يجب علينا الحفاظ عليها واستغلالها أفضل استغلال».

واختتم: «يجب أن نحقق التكامل الاقتصادي ونتخذ القرارات الاقتصادية لتوطين الصناعات، وتحقيق التكامل الاقتصادي لدى شعوب القارة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي».