«الوطن» تجري أول محاكاة لعملية جراحية في الواقع الافتراضي عبر تقنية «VR» (صور)

أجرت «الوطن» أول تجربة محاكاة لعملية جراحية في الواقع الافتراضي عبر تقنية «VR» باستخدام النظارات الذكية ثلاثية الأبعاد داخل جناح هيئة الرعاية الصحية للمعرض الطبي الأفريقي المقام على مدار 4 أيام متالية بمصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه هيئة الشراء الموحد تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، بمركز مصر للمعارض الدولية.

أول محاكاة لعملية جراحية عبر الواقع الافتراضي

بدأت التجربة بارتداء محررة «الوطن» النظارة ثلاثية الأبعاد التي تتيح التفاعلية وإجراء عمليات جراحية للمرضى باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي، ثم تم التعامل مع المريض وبدء العملية الجراحية والضغط على الزر الأيمن للنظارة لبدء التوجة إلى المريض والاقتراب منه، وبعد ذلك تم تحريك الزر الأيسر من النظارة لتحديد الأدوات المستخدمة في العميلة الجراحية، وهي المقص، ثم الاقتراب من المريض مرة أخرى بالضغط على الزر الأيمن للنظارة، وبدء العملية الجراحية من خلال الزرين الأيمن والأيسر للنظارة، حتى اكتمال التجربة بنجاح.

المعرض الطبي الأفريقي.. عمليات جراحية عبر تقنية «VR»

وأتاحت الرعاية الصحية هذه الخدمة بغرض الترويج لمنشآتها الصحية وتجهيزاتها العالمية والتعريف بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والترويج أيضا إلى مشروع السياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية التي أطلقتها «نرعاك في مصر».

أطباء افتراضيون لنقل المستخدمين إلى بيئات مختلفة

تقنية «VR» تتيح إجراء العمليات الجراحية للمواطنين كأنهم أطباء افتراضيين لتمكين هيئة الرعاية للمواطنين من التعامل مع آليات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي الذي تتجه أنظار العالم له الفترة الحالية، إذ تنقل تجربة الواقع الافتراضي مستخدميها من العالم المادي إلى بيئات مختلفة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن قطاع الرعاية الصحية من الهيئات التي تعمل على توظيف تكنولوجيا الواقع الافتراضي، لافتا إلى أن محور التوجهات العلاجية المستقبلية هو الابتكارات التكنولوجية.

وتابع «السبكي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن أهداف الرعاية الصحية تعتمد على التحول إلى الذكاء الاصطناعي والتحول في خدماتها إلى العالم الرقمي، مشيرا إلى السعي الدائم لتعزيز دور مصر وريادتها للقارة السمراء.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مؤتمر صحة إفريقيا هو حدث مهم وحقق نجاحا كبيرا من نسخته الأولى، وانطلاق النسخة الثانية منه هو دليل على عودة مصر لريادة القارة الأفريقية، والمؤتمر هو طريق لعرض إنجازات مصر في المنظومة الصحية، التي شهدت طفرة كبيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إشادة الأجانب بمستوى الخدمات الطبية

وشهد جناح هيئة الرعاية الصحية اقبالا كبيرا من الزائرين الأجانب والأفارقة، إذ أشاد الأجانب والأفارقة بجودة مستوى المنشآت الطبية التابعة للهيئة الرعاية الصحية ومستوى الخدمة الطبية، وذلك خلال قيامهم بجولات افتراضية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية خاصة داخل محافظتي الأقصر وجنوب سيناء.