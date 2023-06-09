تحرك عاجل للاتحاد المغربي مع الوداد قبل مواجهة الأهلي

حضر فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، ووليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي تدريب نادي الوداد أمس الخميس، وذلك من أجل تدعيم الفريق المغربي في لقاء الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الوداد يبحث عن الفوز على الأهليونشر الحساب الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم أن لقجع برفقة وليد الركراكي، مدرب أسود الأطلس وسعيد الناصيري، رئيس النادي الوداد حضروا إلى ملعب محمد الخامس، الذي احتضن مران الفريق، وذلك من أجل تدعيمهم قبل لقاء الأهلي.

والتقى الركراكي وفوزي لقجع عقب نهاية اللقاء بلاعبي الوداد الرياضي والطاقم التقني والطبي، داعيا إياهم إلى بذل قصارى جهودهم أمام الأهلي من أجل إهداء المغرب لقبا أفريقيا آخر.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربيويحل الأهلي ضيفًا على الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الأحد المقبل، وذلك بتوقيت القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد «محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وكان لقاء الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي أقيم يوم الأحد الماضي، انتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي.