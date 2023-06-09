عاجل.. شوبير يكشف رسائل كولر للاعبين في رحلة طيران الأهلي إلى المغرب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس رحلة طائرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكيف تصرف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، خلال الرحلة.

وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه «ملعب أون تايم» على قناة «أون تايم سبورتس 1» أن كولر طوال رحلة الطيران كان في حالة من المرح والهزار مع لاعبي الفريق دون استثناء من أجل إزالة حالة التوتر من عليهم قبل اللقاء.

وأضاف شوبير أن المدير الفني السويسري كان يرغب في بث التفاؤل في نفوس الجميع، قائلًا لهم إن كرة القدم تلعب من أجل المتعة، وأنهم يبذلوا كل لديهم من أجل التتويج والعودة باللقب من المغرب.

وصول الأهلي إلى الودادووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء أمس الخميس، إلى مدينة الدار البيضاء بالمغرب من أجل مواجهة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام على استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقياويلتقي الأهلي مع الوداد في التاسعة من مساء يوم الأحد المقبل، في لقاء مثير بينهما خاصة بعد نهاية مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، يوم الأحد الماضي، بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.