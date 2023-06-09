عاجل.. قبل لقاء الأهلى والوداد .. لائحة «كاف» تحسم قاعدة الهدف خارج الأرض قبل النهائي الأفريقى

يطبق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، في مباريات البطولات الأفريقية للأندية بالإضافة للتصفيات القارية، وذلك من أجل تحديد الفائز في حالة معادلة الفريقين النتيجة، وهو ما يمكن اللجوء له في مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد التي أقيمت يوم الأحد الماضي، بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، مما يشعل لقاء الفريقين يوم الأحد المقبل على استاد محمد الخامس.

وتؤكد لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أنه في حالة تعادل فريقين في مجموع المباراتين فإنه يتم اللجوء لقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، وحينها يكون صاحب العدد الأكبر من الأهداف خارج ملعبه هو الفائز من تلك المواجهة.

ويستمر العمل بهذا البند في الملاعب الأفريقية والآسيوية رغم إلغاء العمل بهذه القاعدة بداية من موسم 2021-2022 في بطولات دوري أبطال أوروبا بعد العمل بها لمدة سنوات.

كيف ترجح لائحة الكاف كفة الأهلي؟ويمكن لفريق الأهلي أن يستفيد من بند لائحة الكاف في حالة خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء الإياب، ليعادل الوداد نتيجة الذهاب إلا أن الأهلي يحسم اللقب بفضل تسجيله هدفين في المغرب مقابل تسجيل الوداد لهدف وحيد بالقاهرة.

كيف يستفيد الوداد من لائحة الكاف؟يستفيد الوداد من لائحة الكاف وذلك في حالة الفوز بهدف نظيف، وهو ما يمنحه لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، بفضل هذا البند الموجود في لائحة المسابقات.