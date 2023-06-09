بث مباشر.. الرئيس السيسي يصل إلى موزمبيق آخر محطات جولته الإفريقية كتب: شريف سليمان 11:42 ص | الجمعة 09 يونيو 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم «الوطن» بثًا مباشرا لوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة موزمبيق، آخر محطات جولته الإفريقية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: صحيفة كويتية تبرز كلمة الرئيس السيسي في قمة الكوميسا الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة مع مالاوي قمة «الكوميسا» شهادة على نجاح مصر.. السيسي: مصر قادت «التجمع» في فترة شديدة الدقة وركزت على تعزيز التكامل الاقتصادي ومقدرات السلم والأمن الرئيس السيسي يبحث مع رئيس كينيا تطوير التعاون بين البلدين الرئيس السيسي يغادر مقر انعقاد القمة 22 لقادة تجمع «الكوميسا» نائب «المصرى للشؤون الأفريقية»: «الاقتصاد والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة» ملفات حاضرة في مباحثات السيسي مع الزعماء الأفارقة السيسي بقلم شريف سليمان