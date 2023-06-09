أروى تفتتح إصدارتها الصيفية بطرح أغنية «أنا وقلبي» عبر «يوتيوب»

طرحت الفنانة أروى أغنيتها الجديدة «أنا وقلبي» عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وصدرت الأغنية على طريقة الليركس فيديو، كما أصبحت متوفرة على مختلف المنصات الموسيقية من أنغامي، سبوتيفاي، آبل ميوزك وغيرها.

تجسد أروى في هذه الأغنية المناجاة بين العقل والقلب، بين امرأة مجروحة من حبيبها ورغم ذلك تحبه ولا تستطيع أن تنساه، وتعاونت أروى في هذه الأغنية مع محمد سعيد حارب الذي كتب كلماتها، ولحنها أدهم، أما التوزيع الموسيقي فتولاه نور هاشم، وتم التسجيل والمكساج في أستوديوهات الفنان فايز السعيد في دبي.

نشاطفني لـ أروى في فصل الصيف

أغنية «أنا وقلبي» بداية سلسلة من المفاجآت الفنية التي تستعد أروى لإصدارها بشكل متتالٍ في الفترة المقبلة مع عدد من الأعمال الموسيقية الجاهزة .

صيف أروى سيكون نشطا أيضا بالحفلات إلى جانب الإصدارات الموسيقية، فهي على موعد مع عدد كبير من الحفلات والجلسات الفنية، ستعلن عنها على التوالي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كلمات أغنية أنا وقلبي

يقول مطلع الأغنية: ما بيه أنا وقلبي يبيه، ‏‎وجاي يساومني عليه‏‎، يبيني بالغصب اشتريه‏‎، وأبيع شخصيتي ي هواه