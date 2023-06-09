رئيس مجلس النواب ينعى والدة الدكتور مصطفى مدبولي

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم أعضاء المجلس، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في وفاة والدته، داعيا الله عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وتوفيت والدة الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، ومن المقرر عقد صلاه الجنازة غدا السبت، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة بمقابر الوفاء والأمل، وإقامة العزاء يوم الأحد المقبل، بمسجد المشير طنطاوي.

رئيس النيابة الإدارية ينعى والدة مدبولي

وتوجه المستشارعدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كل مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بخالص العزاء للدكتور مصطفى مدبولي، في وفاة والدته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته، ويلهم الأهل الصبر والسلوان.

محافظ الجيزة ينعى والدة رئيس الوزراء

ونعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ببالغ الحزن والأسى، والدة رئيس مجلس الوزراء، متقدما بخالص العزاء لأسرة الفقيدة في مصابها الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رئيس الطرق الصوفية يعزي رئيس الوزراء

وتوجه رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي، بخالص العزاء والمواساة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في وفاة والدته، داعيا الله تعالى بأن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، ويلهم رئيس الوزراء وأسرته الصبر والسلوان.