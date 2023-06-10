أكاديمية الشرطة تنظم ورشة حول دور المُكون الشرطي في عمليات دعم السلام

نظم المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة، فعاليات ورشة عمل تدريبية بعنوان (مراجعة إطار عمل وسياسات المكون الشرطي)، بالتعاون مع «قدرة إقليم شمال إفريقيا ضمن القوة الإفريقية الجاهزة»، والتي عُقدت خلال الفترة من 4- 7 يونيو الجاري، بحضور (18) مشاركًا من مسئولي الأمانة التنفيذية للقدرة ومفوضية الاتحاد الإفريقي وكذا ممثلي الدول الأعضاء بالقدرة.

وتهدف ورشة العمل إلى توضيح دور المُكون الشرطي في عمليات دعم السلام، وتوصل المشاركين إلى تعريف واضح لأهمية دور ومسئوليات المُكون الشرطي وصياغتها في شكل وثائق وسياسات إقليمية موحدة.

التدريب على عمليات حفظ السلام

وتُعقد ورشة العمل في إطار اعتماد قدرة إقليم شمال إفريقيا للمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام كمركز امتياز إقليمي للمُكون الشرطي نظرًا لما يتمتع به المركز من إمكانات تدريبية ولوجستية متطورة وما يضطلع به من جهود مستمرة في تدريب وبناء قدرات كوادر دعم وحفظ السلام ليس على المستوى الوطني فقط بل على المستوى الإقليمي والدولي أيضًا.

وفي ختام فعاليات ورشة العمل تضمن عددًا من التوصيات ومنها (مراجعة الدول الأعضاء في مقترح الدليل الإرشادي لكل من ضباط الشرطة الفرديين ووحدات الشرطة المشكلة لإبداء ملاحظاتها، الاستعانة بهذا الدليل في إعداد و تحضير وحدات الشرطة المشكلة وضباط الشرطة الفرديين على مستوى الدول الأعضاء، الاستعانة بوثيقة الاتحاد الإفريقي الخاصة بجدول التجهيزات والمعدات لوحدات الشرطة المشكلة و ضباط الشرطة الفرديين الجاهزة للنشر في بعثات دعم السلام المفوضة من مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي).