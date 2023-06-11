بدء سفر أول أفواج الحج البري من ميناء نويبع البحري غدا

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء نويبع البحري لبدء موسم سفر الحج البري، إذ من المنتظر توديع 4 آلاف حاج و105 باصات، في تسعة أفواج، في الفترة من 12 حتى 20 يونيو، عبر رحلات مكوكية للعبارتين «آيلة» و«سينا».

وبحسب بيان، جرى التنسيق بين محافظة جنوب سيناء وإدارة المرور لمتابعة خط سير الأتوبيسات، وحل أي مشاكل خاصة بالأتوبيسات أثناء مرورها بالكمائن، وتوجيهها إلى قرية الحجاج، بعد أخذ أرقام الأتوبيسات، على أن يتم تفويج الأتوبيسات للميناء طبقا لأولوية الوصول وطاقة العبارات.

غرفة عمليات بميناء نويبع

وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أنه جرى فتح غرفة عمليات بميناء نويبع البحري لإدارة سفر أول فوج حجاج البري وتشغيل العبارات، والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أي مشاكل.

وشدد رئيس الهيئة على تواجد ممثل لوزارة السياحة خلال فترة الحج، لتيسيير كل الإجراءات وتذليل جميع العقبات والصعوبات، وتقديم افضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، لإنجاح موسم الحج بعد فترة التوقف السابقة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه جرى التأكيد على الالتزام بالأعداد المسموح بها على متن العبارات وتبخير العبارات قبل المغادرة، وإنهاء إجراءات التفتيش البحري للتأكد من سلامة العبارات وصلاحيتها، للإبحار وتوافر كل اشتراطات التأمين والسلامة البحرية، وتجهيز صالات السفر والوصول من (نظافة / تكييفات / إذاعة / شاشات / كاميرات)، إضافة لتجهيز صالة «VIP» لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات، وتوفير جميع الخدمات من كهرباء، ومياه، وكافيتريا وانتظام عمل محطة التحلية لرفع المياه بصفة مستمرة للصالات وتكريس جميع إمكانات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين.

سائقان لكل باص

وقال إنه يجب التأكيد على شركات السياحة والتوكيل الملاحي بضرورة تواجد سائقين لكل باص، وأن تكون رخصة السائق سارية المفعول قبل الوصول بمدة كافية، وكذا رخص الباص، والالتزام بتوكيل رسمي موثق بالشهر العقاري تصريح السفر ساري لأكثر من 30 يوم والالتزام بمواعيد الحجز (سفر/ عودة)، مع التزام كل باص بإحضار استمارة 126 جمارك قبل الوصول للميناء، والتزام كل حاج بتواجد جواز السفر بداخله التذكرة شاملة بيانات الحاج وتاريخ السفر والوصول دون مخالفة لتسهيل سرعة الإجراءات.

الحجر الصحي

وأكد اللواء محمد عبدالرحيم، أنه جرى رفع درجة الاستعداد بالحجر الصحي بالميناء، مع توفير جميع أدوية الطوارئ والمصل الخاص بتطعيم الحجاج، والالتزام بتواجد سيارتي إسعاف مجهزة داخل الميناء، وسيارة إسعاف مجهزة بقرية الحجاج لنقل الحالات الطارئة أو المشتبه بها للمستشفى، مع تواجد 5 أطباء متواجدين بصفة مستمرة في رحلات الذهاب والعودة، وانتداب طاقم طبي بقرية الحجاج وتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحي في حال عدم وجود شهادات مع الحجاج بالتطعيم ومنحه شهادة بذلك وتوفير كراس خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.