موعد ومكان جنازة ماجدة صالح أول راقصة باليه مصرية

أعلنت أسرة الفنانة الراحلة ماجدة صالح، أول راقصة بالية مصرية، وأول رئيس لدار الأوبرا المصرية، موعد جنازتها، التي ستنطلق بعد صلاة الظهر من مسجد جاردينيا.

موعد جنازة ماجدة صالح

ويُدفن جثمان الفنانة ماجدة صالح في مدافن الأسرة التي تقع بمنطقة السادس من أكتوبر.

ماجدة صالح هي أول راقصة باليه مصرية، التحقت بأولى دفعات المعهد العالي للباليه، الذي تأسس ضمن معاهد أكاديمية الفنون في مصر عام 1958، وحصلت مع 4 زميلات لها على منحة دراسة من أكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963.