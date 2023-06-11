صحة الشرقية: شفاء 32 مصابا بنزلة معاوية بعد تناولهم وجبة في صباحية عروس

أكد مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية لـ«الوطن»، مغادرة 32 مصابا بنزلة معوية مستشفى الحسينية المركزي بعد تناولهم وجبة طعام في صباحية عروسين، مشيرا إلى أنه جرى تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم فور استقبالهم وبعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء غادروا المستشفى.

استقبال مستشفى الحسينية المركزي 32 شخصا

كانت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية تلقت إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الحسينية المركزي 32 شخص مصابين بأعراض اشتباه تسمم «قيء واسهال وارتفاع حرارة»، وبسؤالهم أفادوا بتناولهم وجبة طعام في صباحية عروسين.

رفع حالة الطوارئ في مستشفى الحسينية

على الفور جرى رفع حالة الطوارئ في مستشفى الحسينية المركزي، لتقديم الخدمة اللازمة للمصابين، ومتابعة حالتهم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وتمت مغادرتهم المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

وانتقل فريق من الطب الوقائي إلى مركز الحسينية، لأخذ عينة من الأغذية وتحليلها، وأيضا مياه الشرب، وإعداد تقرير بجودتها من عدمه.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بالواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة التي تولت التحقيقات.