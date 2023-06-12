نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق: الإخوان خططوا لفصل سيناء عن مصر

قال اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق إنَّ تنظيم الإخوان الإرهابي منذ لحظة تربعه على سدت الحكم والشاغل الأكبر له هو إقامة الدولة الإسلامية المزعومة والتي تقوم في الأصل على الفكر المتطرف والتكفيري.

نائب رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق

وأوضح اللواء فؤاد علام في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ تنظيم الإخوان الإرهابي كان قد اختار بالتحديد منطقة شمال سيناء لتكون منبرًا ومركزًا رئيسيًا لتجميع القوى الإرهابية والمتطرفين والتكفيريين كونها البوابة الشرقية للبلاد ومنطقة كبيرة الماحة وحدوده العدد السكاني.

وتابع نائب ريس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق: «ولم تكن الجماعة بمفردها هي التي تخطط لذات العمل الشيطاني، إذ تلقت دعما من عدة منظمات ودول خارجية وجماعات متطرفة كان بينها منظمة أيمن الظواهري وحلفاؤه من الإرهابيين».

ثورة الثلاثين من يونيو

واختتم نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق حديثه، مؤكّدًا أنَّ ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة والتي فجرها الشعب في وجه تنظيم الإخوان الإرهابي عبرت بمصر إلى بر الأمان وكانت الصخرة الكبرى التي تحطمت عليها آمال المتربصين وكارهي مصر.