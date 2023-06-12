أستاذ فقه لـ«قناة الناس»: تأجيل الإنجاب في السنوات الأولى للزواج مطلب شرعي

قال الدكتور محمد نجيب راشد، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنَّ تأجيل الحمل في السنوات الأولى مطلب شرعي حتى يتسنى دراسة الزوجين لشخصية بعضهما، موضحًا أنَّه يترتب عليه تطبع وتآلف بين الزوجين وزوال الندية والأنا.

راشد: قرار تأجيل الإنجاب متروك لتقدير الزوجين

وأضاف «راشد» خلال استضافته ببرنامج «البيت» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ مسألة تأجيل الإنجاب خلال السنوات الأولى من الزواج خاصة بالزوجين، والقرار متروك للطرفين فإذا استقرت الحياة بينهما وعرف كل منهما أنه سيكمل حياته مع الآخر كشريك يبدأ قرار الإنجاب.

هل هناك مانع شرعي لتأخير الإنجاب؟

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنَّه لا مانع شرعي في تأجيل الزوجين لـ قرار الإنجاب خلال السنوات الأولى للزواج، مؤكدًا أنَّه لا توجد آية قرانية أو نص صريح ينهي عن ذلك.

وأوضح «راشد»، أنَّه «لو فتشنا القرآن بأكمله لن نجد آية تنص على تحريم أو كراهية عدم الإنجاب في السنوات الأولى من الزواج وإذا تطرقنا إلى السنة النبوية نجد أن النبي أقر بتأخير الحمل أو تنظيم الأسرة، بل وبالمصطلح الحديث نسبيًا وهو ضبط النسل».