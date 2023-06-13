مدبولي يرحب برئيس الوزراء العراقي في مصر: علاقاتنا ممتدة منذ 6 آلاف سنة

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس محمد شياع، رئيس وزراء العراق، مثمّنا حرصه على زيارة مصر للمرة الثانية خلال 3 أشهر، حيث كانت زيارته الأولى في مارس الماضي، قائلا إنّ مصر تقدّر الزيارة وتعتز بها، لما يعكسه من اهتمام واضح لدعم وتعزيز علاقات التعاون مع مصر، كما ترحب بالوفد الوزاري رفيع المستوى ضيوفا أعزاء على أرض مصر.

وقال مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، إنّ العلاقات المصرية العراقية لا تحتاج إلى مزيد من الشرح والتأكيد، فهي علاقات تاريخية ممتدة الجذور، حيث سجل التاريخ بداية التفاعل النشط بين الحضارة المصرية القديمة وبين الحضارات المتعاقبة ببلاد الرافدين منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، متابعا: «علاقات البلدين ممتدة منذ 6 آلاف عام، وتوطدت العلاقات بين الشعبين المصري والعراقي، وتجمعهما وحدة اللغة والثقافة والتاريخ المشترك.