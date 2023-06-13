تشغيل تجريبي لمستشفى حميات المحلة بعد تطويره.. يضم 6 عنابر و126 سريرا

شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، التشغيل التجريبي لمستشفى حميات المحلة بعد تطويره وتجديده بقيمة إجمالية تخطت 105 ملايين جنيه، ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات وتقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة لأبناء المحلة بصفة خاصة وأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بصفة عامة، وذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عينر، مدير المستشفى.

مساحة مستشفى الحميات

وتفقد «رحمي» أعمال تطوير المستشفى المقام على مساحة 22800 متر، وتتكون من 6 عنابر «عنبر عناية مركزة و5 عنابر إقامة مرضى»، إلى جانب العيادات الخارجية، الاستقبال، المكاتب الإدارية، التعقيم، مناظير الغسيل الكلوي، الأشعة، المعامل وسكن للأطباء، إلى جانب المباني الملحقة وهي محطة معالجة، المشرحة، المولد وغرفة الكهرباء.

كما يعمل المستشفى بطاقة 126 سريرا، «16 سرير عناية مركزة، 90 سرير داخلي، 16 سرير للكلى الصناعي، 4 أسرة استقبال»، بالإضافة إلى غرفه إجهاد حراري وغرفة إنعاش قلب رئوي و6 عيادات وعيادة أسنان.

كما تفقد خلال جولته، قاعة التشخيص عن بعد «التيلي ميدسين»، قاعات التدريب الرئيسية والفرعية، مخازن الأدوية المجانية والاقتصادية، الصيدليات، العيادات الخارجية والداخلية المجانية والاقتصادية، العناية المركزة، قسم الأشعة والذي يشمل جهاز أشعة مقطعية 16 مقطع وحدة سونار وتشمل 2 جهاز سونار، وحدة أشعة ثابتة تحتوي على جهاز أشعة X Ray، بالإضافة إلى 2 جهاز أشعة نقالي لمرضى العناية المركزة والأقسام الداخلي.

أعمال تطوير المستشفى

وأشاد محافظ الغربية بأعمال التطوير التي تمت في المستشفى وتم تنفيذها على مدار عامين، وشملت رفع كفاءة العنابر والأقسام إلى جانب توفير أحدث الأجهزة، موجهاً الشكر لمدير المستشفى ولكافة العاملين سواء الطبي أو التمريض أو الإداريين، موجها بتكريم آية فرج السيد أحمد القناوي، عضو فريق التمريض، وذلك لتميزها بحسن الخلق بين زملائها وحسن معاملة المرضى.

واستمع محافظ الغربية إلى شرح تفصيلي من الدكتور محمد عينر، مدير المستشفى، والذي أوضح أن حميات المحلة شاركت في ثلاث أبحاث علمية، اثنان منها بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وتم نشر الأبحاث في مجلات عالمية، مثل Journal of medical virology New England journal، بالإضافة لإنشاء وحدة بحث علمي بالمستشفى.

تطبيق تيلي ميديسن

كما أشاد المحافظ بتطبيق المستشفى للمبادرة الرئاسية «تيلي ميديسن»، والتي تهدف إلى التشخيص عن بعد للأمراض في الوحدات، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي بهدف توفير خدمات الاستشارات الطبية عن بعد للمرضى.

وقال أسامة بلبل إن المبادرة تهدف لإنشاء 300 وحدة تشخيص عن بعد على مستوى الجمهورية بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارتي الاتصالات والتعليم العالي والبحث العلمي، حيث كانت محافظة الغربية من المحافظات الرائدة التي أنشأت بها الخدمة وتم تطبيقها أيضاً بمستشفى المنشاوي العام، حميات المحلة، صدر طنطا، كفر الزٌيات العام وزفتى العام.

ويتم عرض الحالات على الاستشاريين والأخصائيين لتشخص الحالات في أي وقت من خلال التطبيقات والتقنيات الحديثة، وتم الربط بين هذه المستشفيات والمستشفيات الجامعية لتقدم الاستشارات الطبية للمرضى، لتخدم بذلك عدد 1990 مريضا بمستشفى حميات المحلة، 843 مريضا بمستشفى كفر الزيات العام، 614 مريضا بمستشفى صدر طنطا، و33 مريضا بمستشفى المنشاوي العام، وجار التوسع في مبادرة «التيلي مديسن» لخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى.