ولي العهد السعودي يزور فرنسا لحضور قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد»

بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، زيارته إلى فرنسا للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أنه سيتولى رئاسة وفد السعودية المُشارك في قمة «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد» المقرر عقدها يومي 22 و23 يونيو الجاري.

ويشارك ولي العهد السعودي في فرنسا أيضا حفل استقبال رسمي مخصص، لترشح مدينة الرياض لاستضافة إكسبو 2030 الاثنين المقبل، وفقا لما نشره موقع «فرانس 24» الفرنسي.

ولي العهد السعودي في فرنسا

وحسبما ذكر بيان الديوان الملكي السعودي، فإن ولي العهد السعودي غادر السعودية فجر اليوم متوجها إلى فرنسا، وقالت الرئاسة الفرنسية إن إيمانويل ماكرون سيتناول بعد غد الجمعة 16 يونيو، بعض الملفات المهمة بينها الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بعد شهر من حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قمة لجامعة الدول العربية في السعودية لحشد الدعم من الدول الحلفاء، والذي أعرب فيها ولي العهد عن استعداده لإيجاد حل لوقف القتال بين بين موسكو وكييف.

زيارات السابقة لولي العهد السعودي في فرنسا

يذكر أنه قبل نحو عام، زار ولي العهد السعودي بن سلمان، فرنسا في يوليو الماضي، إذ التقى خلال تلك الزيارة بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لمناقشة ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على اقتصاد كل الدول.