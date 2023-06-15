الموافقة على إنشاء 5 محطات تقوية شبكات محمول في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول، إلا بعد استيفاء كل الاشتراطات البيئية والصحية، وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانونى.

إجراء المعاينات الخاصة لـ11 موقعا جديدا

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قامت وحدة التفتيش البيئى بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لعدد 11 موقعا جديدا، لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (الزقازيق - منيا القمح – أبو حماد – ديرب نجم – فاقوس )، وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لعدد 5 محطات تقوية شبكات محمول.

وأصدرت وحدة التفتيش استصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء الاشتراطات البيئية والصحية، بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات، للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين ( وزارة الإتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة)، منها أن ينشأ البرج على سطح خرساني.وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 مترا من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية، وعدم إقامة برج تقوية شبكة محمول علي سطح مستشفي متكامل، لعدم التداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب أوالعناية المركزة بالمستشفي.

فحص 52 نموذج تقييم أثر بيئى لطلبات إنشاء مشروعات جديدة

ومن جانبه، أكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة، فحصت 52 نموذج تقييم أثر بيئى لطلبات إنشاء مشروعات جديدة، وتمت الموافقة على عدد 48 مشروعا بعد التأكد من توفر الإشتراطات البيئية والصحية، فضلاً عن استيفاء 4 مشروعات لحين استكمال الاشتراطات البيئية.