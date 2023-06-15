بعد قرار «البنتاجون» بإرسالها إلى الشرق الأوسط.. معلومات عن المقاتلة الشبحية F22

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الجوية نشرت طائرات مقاتلة من طراز F-22 في الشرق الأوسط بسبب نشاط الطائرات الروسية غير الآمن، وذلك بحسب موقع الشركة المنتجة «لوكهيد مارتن».

ووفق الشركة المنتجة فإن الطائرات الشبح، ستنضم من قاعدة لانجلي الجوية في فيرجينيا، إلى القوات الجوية والبرية الأمريكية والقوات المتحالفة في منطقة الشرق الأوسط، وتستعرض «الوطن»، أهم مميزات المقاتلة الأمريكية.

عقود من تطوير المقاتلة من طراز F-22

دخلت المقاتلة التكتيكية المتقدمة مرحلة العرض التوضيحي والتحقق من الصحة في عام 1986، ثم أكتمل النموذج الأولي للطائرة ورحلتهما الأولى في أواخر عام 1990، وبدأت أبحاث لتطوير التصنيع في عام 1991 وكانت أول رحلة في عام 1997.

الخصائص العامة لمقاتلة من طراز F-22

التصنيف: مقاتلة سيادة جوية متعددة المهام

المحرك: محركان برات آند ويتني F119-PW-100 تع حواجز وفوهات توجيه دفع ثنائية الأبعاد

قوة الدفع: 35 ألف رطل لكل محرك

طول الجناح: 44 قدمًا

طول الطائرة: 62 قدمًا

الارتفاع: 16 قدمًا

الوزن: 19 ألف و700 كيلوجرام

الوزن الأقصى للإقلاع: 38 ألف كيلوجرام

وزن الوقود: 8آلاف و20 كيلو مع خزانات وقود خارجية للأجنحة تزن 11 ألف و 900 كيلو

السرعة: تزيد عن 1850 ميلًا مع وجود خزانين للوقود بجناحين خارجيين

تسليح المقاتلة من طراز F-22

مدفع M61A2 عيار 20 ملم مع 480 طلقة وصواريخ جو-جو تعمل بالأشعة تحت الحمراء من طراز AIM-9

مع إمكانية زيادة ستة صواريخ جو-جو موجهة بالرادار أو صاروخين بوزن 1000 رطل GBU-32 JDAMs وصاروخان جو-جو موجه بالرادار AIM-120

التكلفة: 143 مليون دولار