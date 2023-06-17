بـ«البورتريه الرصاص» والكوميكس.. «عبد الرحمن» ابن دمياط يبدع في رسم الشخصيات الكرتونية

عبد الرحمن شعبان البساطي ابن ميت أبو غالب بمحافظة دمياط، صاحب 14 عاما، الطالب بالصف الثاني الإعدادي، أبدع في رسم الشخصيات الكرتونية «الأنمي والكوميكس»، من خلال مشاهدته لهم فى سن صغير، فأحب الرسم من خلالها، بجانب رسم البورتوريه بالرصاص وألوان الخشب والفحم.

ولأن الرسم عبارة عن وسيلة تستخدم للتعبير عن الأفكار والمشاعر، عبر عبد الرحمن برسمه عن كل ما تراه عينه.

أبدع فى دمج وتدريج الألوان

أكد عبدالرحمن لـ«الوطن»، أنه بدأ الرسم في عمر 6 سنوات، وأبدع وأتقن الرسم منذ 4 أعوام، من خلال مشاهدته أفلام الكرتون، حيث كان دائم البحث على مواقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، على قنوات الرسامين ومشاهدة الفيديوهات، بمساعدة مدرسة التربية الفنية بالمدرسة، وتعلمت دمج الألوان، لأنها مفيدة في جعل الرسم يبدو أكثر واقعية، مع التقاط جميع المشاعر بشكل مثالي وانسيابي مريح للعين.

وتعلمت أيضا تدريج الألوان على سبيل المثال من الأخضر إلى الأزرق، وأحول اللون الأزرق بدرجاته من اللون الغامق إلى اللون الفاتح والعكس.

البيت دوره دعم نفسي

قال شعبان البساطي والد عبد الرحمن لـ«الوطن»، دائما كنت أحفزه وأشجعه في البيت بجانب المدرسة لتنمية موهبته، والرسم حافز لتفوقه الدراسي، وأشتري جميع الخامات له، من «أقلام رصاص، ألوان خشب، فحم، ألوان مائية»، بجانب الدعم النفسي.

رسم شخصيات كرتونية من خياله

أضاف عبد الرحمن، أتمنى في المستقبل إقامة معرض خاص بي، وأن يشارك في مسابقات على مستوى الجمهورية، وأعمل على رسم شخصيات كرتونية من خياله شاملة «القصة، الأحداث».