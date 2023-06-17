نادي سبورتنج يُتوج بالدوري المصري للجولف بمدينتي.. وإشادات بجودة الملاعب وحُسن التنظيم

تُوج فريق سبورتنج ببطولة الدوري المصري للجولف للمرة الثالثة على التوالي، التي جرت الجولة النهائية له بملعب جولف مدينتي، بمشاركة 80 لاعباً يمثلون أكبر 10 أندية للجولف في مصر ، منها أندية مدينتي وسبورتنج والجزيرة وبالم هيلز ونيو جيزة واليجريا والسخنة ودريم لاند .

ونجح فريق مدينتي في تحقيق المركز الثاني بالبطولة بعد منافسة قوية بعدما جمع 710 نقطة مع سبورتنج الذي جمع 820 نقطة ، وحل فريق القطامية ديونز في المركز الثالث

نال مستوى التنظيم إشادة المشاركين، إذ قال عمرو أبو العلا لاعب فريق سبورتنج، إن أهم ما يميز ملاعب جولف مدينتي، هو الصيانة الدائمة، وهو ما يجعله قادر دائما على استضافة البطولات العالمية.ويرى عمرو صالح زميله في الفريق، أن البطولة كانت قوية هذا العام بعد المنافسة القوية من فريق مدينتي، مؤكدا أن اختلاف ملعب جولف مدينتي يكمن في جودته العالية عن غيره من الملاعب.

يُشار إلى أن نادي مدينتي للجولف يستضيف العديد من البطولات المحلية والدولية، كان أبرزها بطولة سلسلة الجولة الأسيوية "الأشيان تور" ، أول بطولة عالمية للجولف تقام في مصر، وبطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولف "مينا تور". وحصد نادي مدينتي للجولف جائزة أفضل ملعب جولف في مصر لعامي 2021 و 2022 والصادرة عن مؤسسة World Golf Awards .