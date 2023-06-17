عاجل .. الأهلى يفاجئ الشناوي بعد عروض الخليج

استقر النادي الأهلي على تعديل عقد قائد الفريق محمد الشناوي، لتعويضه عن العروض الخليجية التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

وعلم «الوطن سبورت» أن النادي الأهلي قرر تعديل عقد محمد الشناوي ماديا، رغم أنه الأعلى في الفئة الأولى بين اللاعبين المحليين، نظرا لرفضه العديد من العروض التي جاءت من الدوري السعودي.

محمد الشناوي يتقلى عرضا مغريا من النصر السعوديوتلقى محمد الشناوي عرضا مغريا من نادي النصر السعودي، في موسم الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أنه تمسك بالاستمرار في الأهلي، قبل أن يتلقى عدة عروض أخرى في فترة الانتقالات الجارية من السعودية، لتقرر إدارة القلعة الحمراء ترضيته ماديا، للاستمرار في حراسة عرين الفريق.