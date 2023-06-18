حفيدة الشيخ الشعراوي: «كان حنين جدا وينحاز لأحفاده من البنات»

تحدثت فاطمة الشعراوي حفيدة الشيخ محمد متولي الشعراوي، عن الذكرى الـ25 لوفاة الشيخ محمد متولي الشعراوي «إمام الدعاة»، مشيرة إلى أنها تتذكر هذا اليوم بقراء القرآن والدعاء له.

فاطمة الشعراوي: كان ينصح بالمعاملة الحسنة

وأشارت خلال لقائها ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «سي بي سي»، إلى أن الشيخ محمد متولي الشعراوي كان ينصح بالمعاملة الحسنة، والرضا بقضاء الله، وحسن الظن.

ولفتت إلى أن والدها كان يعمل في المملكة العربية السعودية، والشيخ محمد متولي الشعراوي، كان دائم الزيارة إلى الأراضي المقدسة، وخاصة في الحج والعمرة.

فاطمة: يعطينا النصائح في الدراسة والزواج

وواصلت: «تعلمنا الكثير والكثير من الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكان حنين جدًا، وكان حريصا في نهاية اليوم على التواجد بيننا، ويعطينا النصائح في الدراسة والزواج، وخاصة فيما يتعلق العلاقة الأسرية والحفاظ على المنزل، وكان ينحاز للبنات من أحفاده عن الأولاد شوية».

وتابعت: «كانت أسعد لحظات الشيخ الشعراوي رحمه الله هو ميلاد الأحفاد، وكانت من أكثر اللحظات سعادة عليه، كما كان يحرص كذلك على تجمع العائلة في المناسبات، وكنا بنسمع من جدي الشيخ الشعراوي إنه كان بيشوف سيدنا النبي».