رئيس مؤسسة التمويل الدولية: العاصمة الإدارية أصبحت واقعا خلال فترة قصيرة

قال رئيس مؤسسة التمويل الدولية «IFC» مختار ديوب، إنه زار مصر سابقا للاتفاق على العديد من المشروعات المشتركة، وكان منها العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه سعيد للغاية بأنها أصبحت واقعا خلال فترة قصيرة، رغم أن القيام بهذا العمل يتطلب الكثير من الوقت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه سعيد بتوقيع اتفاق بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية، لدعم تنفيذ البرنامج المصري الخاص بوثيقة سياسة ملكية الدولة، ومن خلال التعاون والتزام الحكومة المصرية فإننا نسعى لبناء اقتصاد مستدام يتمتع بالصمود من خلال تمكين القطاع الخاص.