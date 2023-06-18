مدبولي: الشراكة المصرية مع مؤسسات التمويل الدولية مهمة لتعزيز الاستثمار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه يجب الاحتفاء بالشراكة المهمة التي نوقعها اليوم مع مؤسسات التمويل الدولية، حيث يتم تنفيذ عناصر لإطار الشراكة القطرية بين مجموعات البنك الدولي ومصر حتى عام 2027، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة البنك الدولي مارس المقبل، ما يساعد على زيادة شراكات مصر الدولية، وتعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز المنافسة بين الشركات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع مَخْتر ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC، أنّ تعزيز الحياد التنافسي أمر مهم للغاية، ويساعد على خلق فرص العمل، لافتا إلى أنّ الحكومة أدخلت وثيقة ملكية الدولة، التي جاءت بعد العديد من المشاورات، والتي تحدد استراتيجية مصر وتسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية لتصل إلى 65% خلال 3 سنوات.