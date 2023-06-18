مدبولي: وحدة تقييم الأصول في مجلس الوزراء مسؤولة عن تنفيذ البرامج

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة اتخذت خطوات إضافية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في الاقتصاد، من خلال البرنامج الذي يمتد لـ18 قطاعا اقتصاديا أساسيا، وأصبح لدينا وحدة لتقييم الأصول بمجلس الوزراء، مسؤولة عن تنفيذ البرامج المختلفة، متابعا: «نوقّع اليوم اتفاق تقديم الخدمات الفنية والمشورة للاستفادة بالميزة التنافسية في تطوير القطاع الخاص، ونرحب بمؤسسات التمويل الدولية كمستشار فني للبرنامج، ومطلوب لعب هذا الدور لتحقيق الحياد من جانب المؤسسة».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مَخْتر ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC، أنّ مؤسسة التمويل الدولية ستتعاون مع مجلس الوزراء، من خلال وحدة تقييم الأصول لتنفيذ اتفاقية الخصخصة، والاتفاق سيهيكل ويعد الأصول التي ستخضع للبيع، بما في ذلك تحسين حوكمة الشركات، وفي النهاية تنفيذ المعاملات التي سيتفق عليها بالمرحلة الثانية من المشروع.